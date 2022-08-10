Азербайджанские тхэквондисты одержали ряд побед на V Играх исламской солидарности - ФОТО
Азербайджанская тхэквондистка Фарида Азизова завоевала золотую медаль V Игр исламской солидарности.
Как сообщает в среду Day.Az, она победила в финале иранскую спортсменку Зейнаб Исмаили.
Азербайджанский тхэквондист Джавад Агаев, уступив в финале узбекскому спортсмену Улугбеку Рашидову, был удостоен серебряной медали.
Бронзовую медаль завоевала азербайджанская тхэквондистка Патимат Абакарова.
Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.
Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По итогам соревнований спортсменам будут вручены 355 медалей.
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