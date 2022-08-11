У азербайджанских спортсменов хороший потенциал для достижения дальнейших позитивных результатов на Исламиаде

У азербайджанских спортсменов есть хороший потенциал для достижения дальнейших позитивных результатов на Играх исламской солидарности в турецком городе Конья.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг журналистам министр спорта и молодежи Азербайджана Фарид Гайыбов.

По его словам, азербайджанские спортсмены прошли большой путь к достижению сегодняшних результатов.

"Наши спортсмены принимают участие в соревнованиях по 22 видам спорта, которые проходят на 14 спортивных объектах города Конья. Есть некоторые виды спорта, в которых мы очень мало выступали, но, несмотря на это, наши спортсмены показали достойные результаты. Наше министерство благодарно спортивным федерациям Азербайджана, которые прошли этот сложный путь вместе со спортсменами", - сказал министр.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.