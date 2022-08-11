Азербайджанский борец завоевал бронзовую медаль Исламиады

Азербайджанский спортсмен Осман Нурмагомедов в соревнованиях по вольной борьбе выиграл бронзовую медаль V Игр исламской солидарности.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, Нурмагомедов со счётом 10:0 одержал победу над казахстанским спортсменом Абдиманапом Баигенжеевым.

Напомним, что сегодня азербайджанские спортсмены выступают на Играх в соревнованиях по стендовой стрельбе, атлетике, тхэквондо, борьбе, волейболу, гандболу, пара-плаванию, пара-стрельбе из лука, настольному теннису, гимнастике, паралимпийской атлетике и в велогонке.