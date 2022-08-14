Возникла проблема с продажей билетов на игру «Карабах» - «Виктория»

"В связи с большим интересом к матчам ФК "Карабах" в Лиге чемпионов на сайте iTicket.az была проведена специальная подготовка. Из-за повышенного интереса к матчам на данном этапе турнира, сайт одновременно посетили более 100 000 человек, поэтому возникли технические проблемы".

Об этом Day.Az сообщили в ООО "iTicket".

Отмечено, что на серверах возникли проблемы в связи с перегруженностью: "Приносим извинения за сложившуюся ситуацию. В настоящее время ведутся технические работы. В настоящее время билеты на игру "Карабаха" с "Викторией" доступны в кассах. Все проблемы будут решены в ближайшее время. Вы снова сможете пользоваться нашимм услугами. Продолжайте следить за нами!".

Отметим, сегодня в продажу поступили билеты на игру плей-офф Лиги чемпионов УЕФА "Карабах" - "Виктория" (Чехия), которая состоится 17 августа.