https://news.day.az/sport/1487130.html Азербайджанская спортсменка по фехтованию на саблях вышла в финал Исламиады - ФОТО
Азербайджанская спортсменка по фехтованию на саблях вышла в финал Исламиады - ФОТО
Азербайджанская спортсменка по фехтованию на саблях Палина Каспиарович вышла в финал V Игр Исламской солидарности.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, она со счётом 15:9 обыграла азербайджанскую спортсменку Сабину Керимову.
В финале Каспарович встретится с турецкой спортсменкой Ириной Шчуклой.
Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.
Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.
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