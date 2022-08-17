https://news.day.az/sport/1487940.html В рамках "Армейских международных игр" выполняются эпизоды конкурса "Снайперский рубеж" - ФОТО
В рамках "Армейских международных игр" выполняются эпизоды конкурса "Снайперский рубеж" - ФОТО
Выполняются различные эпизоды конкурса "Снайперский рубеж", проводимого в рамках "Армейских международных игр-2022".
Как сообщили Day.Az в среду в министерстве обороны Азербайджана, азербайджанские снайперы успешно выполнили еще два упражнения первого этапа.
Военнослужащие продемонстрировали свое мастерство, уничтожив специальные цели, расположенные на расстоянии 300-600 метров от различных позиций.
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