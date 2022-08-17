В рамках "Армейских международных игр" выполняются эпизоды конкурса "Снайперский рубеж"
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Выполняются различные эпизоды конкурса "Снайперский рубеж", проводимого в рамках "Армейских международных игр-2022".

Как сообщили Day.Az в среду в министерстве обороны Азербайджана, азербайджанские снайперы успешно выполнили еще два упражнения первого этапа.

Военнослужащие продемонстрировали свое мастерство, уничтожив специальные цели, расположенные на расстоянии 300-600 метров от различных позиций.