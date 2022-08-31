Футболисты «Манчестер Юнайтед» выступают за уход Роналду из команды

Игроки клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед" выступают за то, чтобы португальский нападающий Криштиану Роналду покинул состав клуба, сообщает ESPN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Из-за Роналду в команде регулярно происходят случаи несогласия между футболистами, а также конфликты, поэтому многие игроки были бы рады, если бы форвард нашел себе новый клуб.

В этом сезоне Роналду лишь один матч провел полностью, а трижды выходил на замену. В СМИ уже продолжительное время появляется информация, что португалец может покинуть "Манчестер Юнайтед".

Роналду вернулся в "МЮ" в начале осени 2021 года. Португалец в сезоне-2021/22 провел в составе "МЮ" 39 матчей, забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи. 37-летний форвард не раз заявлял, что приоритетными для него являются титулы, но в сегодняшней ситуации у него есть сомнения в том, что клуб готов к их завоеванию.