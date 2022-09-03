Легенда «Реала» Марсело нашел новый клуб

Бразильский защитник Марсело подписал контракт с греческим "Олимпиакосом", об этом сообщает официальный сайт команды, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter сообщил, что соглашение экс-игрока мадридского "Реала" с греческим клубом рассчитано на один сезон и включает в себя опцию продления.

Марсело выступал за мадридский клуб с 2007 года. На его счету 545 встреч в составе "сливочных". За это время ему удалось забить 38 мячей и сделать 103 результативные передачи. Его контракт истек по окончании минувшего сезона. Защитник побил рекорд "Реала", выиграв с клубом 25 трофеев. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского футболиста оценивается в €3 млн.