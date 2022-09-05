Роналду поблагодарил фанатов

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду поблагодарил болельщиков после победы команды над "Арсеналом" в рамках шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Встреча, которая состоялась в Манчестере, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

"Молодцы, парни! И отдельное спасибо нашим болельщикам. Вперед, дьяволы!" - написал 37-летний португалец в соцсетях.

Нападающий изначально остался в запасе и вышел на замену на 58-й минуте матча шестого тура. За отведенное ему время Роналду два раза пробил по воротам и отдал семь точных передач (всего - 10).