В контрактах игроков "Барселоны" есть пункты о возможном снижении зарплаты, передает Day.Az со ссылкой на Трибуна.

В частности, клуб может сократить зарплату игрока, если он будет пропускать рекламные мероприятия, сообщает Diario Sport со ссылкой на Casena SER.

Если футболист по ходу сезона пропустит три таких мероприятия, "Барса" может в одностороннем порядке снизить его зарплату на 10 процентов.

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта после избрания в марте 2021 года активно занимается вопросом сокращения зарплатной ведомости "Барсы".