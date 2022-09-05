https://news.day.az/sport/1492929.html «Барселона» может снизить зарплату игроку, если ...
«Барселона» может снизить зарплату игроку, если ...
В контрактах игроков "Барселоны" есть пункты о возможном снижении зарплаты, передает Day.Az со ссылкой на Трибуна.
В частности, клуб может сократить зарплату игрока, если он будет пропускать рекламные мероприятия, сообщает Diario Sport со ссылкой на Casena SER.
Если футболист по ходу сезона пропустит три таких мероприятия, "Барса" может в одностороннем порядке снизить его зарплату на 10 процентов.
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта после избрания в марте 2021 года активно занимается вопросом сокращения зарплатной ведомости "Барсы".
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