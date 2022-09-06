Роналду сыграет в Лиге Европы впервые за 20 лет

Тренерский штаб "Манчестер Юнайтед" определился со списком футболистов на матчи группового этапа Лиги Европы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В него вошел португальский форвард Криштиану Роналду, который последний раз выступал в этом турнире в сезоне-2002/03. Тогда турнир назывался Кубком УЕФА, а нападающий выступал за лиссабонский "Спортинг".

Заявка "Манчестер Юнайтед".

Вратари: Де Хеа, Хитон, Дубравка;

Защитники: Дало, Магуайр, Линделеф, Маласиа, Мартинес, Ван-Биссака, Шоу, Туанзебе, Варан;

Полузащитники: Каземиро, Эриксен, Фред, Мактоминей, Фернандеш, Пеллистри, ван де Бек, Санчо;

Форварды: Марсьяль, Антони, Гарначо, Роналду, Рашфорд.

Соперниками "МЮ" по группе станут кипрская "Омония", испанский "Реал Сосьедад" и молдавский "Шериф".

Первый матч с "Реалом Сосьедадом" пройдет 8 сентября в Манчестере. Начало в 22.00 по московскому времени.