Роналду сыграет в Лиге Европы впервые за 20 лет
Тренерский штаб "Манчестер Юнайтед" определился со списком футболистов на матчи группового этапа Лиги Европы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В него вошел португальский форвард Криштиану Роналду, который последний раз выступал в этом турнире в сезоне-2002/03. Тогда турнир назывался Кубком УЕФА, а нападающий выступал за лиссабонский "Спортинг".
Заявка "Манчестер Юнайтед".
Вратари: Де Хеа, Хитон, Дубравка;
Защитники: Дало, Магуайр, Линделеф, Маласиа, Мартинес, Ван-Биссака, Шоу, Туанзебе, Варан;
Полузащитники: Каземиро, Эриксен, Фред, Мактоминей, Фернандеш, Пеллистри, ван де Бек, Санчо;
Форварды: Марсьяль, Антони, Гарначо, Роналду, Рашфорд.
Соперниками "МЮ" по группе станут кипрская "Омония", испанский "Реал Сосьедад" и молдавский "Шериф".
Первый матч с "Реалом Сосьедадом" пройдет 8 сентября в Манчестере. Начало в 22.00 по московскому времени.
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