Cтало известно имя нового главного тренера «Челси»

Главный тренер "Брайтон энд Хоув Альбион" Грэм Поттер станет новым наставником лондонского "Челси". Об этом сообщает портал 90min, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, после вчерашней беседы с руководством клуба тренер выразил готовность возглавить команду. В данный момент ведется подготовка документов для оформления трудового договора.

Владельцы "Челси" намерены уладить все детали до пятницы, чтобы Поттер начал управление командой уже в субботней игре против "Фулхэма".

"Челси" 7 сентября объявил об увольнении Томаса Тухеля. 49-летний немецкий специалист возглавлял команду с начала 2021 года. При нем "Челси" выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В нынешнем сезоне АПЛ в шести турах "Челси" набрал десять очков и идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата.