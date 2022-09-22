Сегодня Азербайджан гостит у Словакии
Depozit faizini öncədən al!

Сегодня сборная Азербайджана по футболу проведет матч 5-го тура группы С3 Лиги наций.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, команда Джанни Де Бьязи сыграет на выезде со сборной Словакии.

22:45 СЛОВАКИЯ - АЗЕРБАЙДЖАН
Трнава, стадион "Антон Малатински". Главный судья - Уильям Коллам (Шотландия).
Словакия: Мартин Дубравка, Милан Шкриньяр, Любомир Шатка, Давид Ганцко, Петер Пекарик, Станислав Лоботка, Ласло Бенеш, Юрай Куцка, Патрик Грошовский, Лукаш Хараслин, Роберт Боженик.
Азербайджан: Шахруддин Магомедалиев, Бахлул Мустафазаде, Бадави Гусейнов, Ходжат Хагверди, Торал Байрамов, Аббас Гусейнов, Эдди Исрафилов, Эмин Махмудов, Ричард Алмейда, Ренат Дадашов, Рамиль Шейдаев.

Другой матч группы
18:00 КАЗАХСТАН - БЕЛАРУСЬ
Астана, стадион "Астана Арена". Главный судья - Хорациу Фесник (Румыния).

Команда

И

В

Н

П

М

О

Казахстан

4

3

1

0

6-2

10

Словакия

4

2

0

2

3-3

6

Азербайджан

4

1

1

2

2-3

4

Беларусь

4

0

2

2

1-4

2