Сегодня Азербайджан гостит у Словакии
Сегодня сборная Азербайджана по футболу проведет матч 5-го тура группы С3 Лиги наций.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, команда Джанни Де Бьязи сыграет на выезде со сборной Словакии.
22:45 СЛОВАКИЯ - АЗЕРБАЙДЖАН
Трнава, стадион "Антон Малатински". Главный судья - Уильям Коллам (Шотландия).
Словакия: Мартин Дубравка, Милан Шкриньяр, Любомир Шатка, Давид Ганцко, Петер Пекарик, Станислав Лоботка, Ласло Бенеш, Юрай Куцка, Патрик Грошовский, Лукаш Хараслин, Роберт Боженик.
Азербайджан: Шахруддин Магомедалиев, Бахлул Мустафазаде, Бадави Гусейнов, Ходжат Хагверди, Торал Байрамов, Аббас Гусейнов, Эдди Исрафилов, Эмин Махмудов, Ричард Алмейда, Ренат Дадашов, Рамиль Шейдаев.
Другой матч группы
18:00 КАЗАХСТАН - БЕЛАРУСЬ
Астана, стадион "Астана Арена". Главный судья - Хорациу Фесник (Румыния).
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Команда
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И
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В
|
Н
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П
|
М
|
О
|
Казахстан
|
4
|
3
|
1
|
0
|
6-2
|
10
|
Словакия
|
4
|
2
|
0
|
2
|
3-3
|
6
|
Азербайджан
|
4
|
1
|
1
|
2
|
2-3
|
4
|
Беларусь
|
4
|
0
|
2
|
2
|
1-4
|
2
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