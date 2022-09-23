https://news.day.az/sport/1497385.html УЕФА изменит формат Суперкубка Европы
УЕФА изменит формат Суперкубка Европы
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант изменения формата проведения Суперкубка Европы, сообщает английское издание The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его информации, Суперкубок может стать мини-турниром, в котором также будут принимать участие победители американской Главной футбольной лиги (MLS) и Лиги конференций. Изменения планируется внести с 2024 года.
Благодаря этому решению УЕФА планирует расширить аудиторию зрителей и увеличить доходы от проведения мероприятия.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре