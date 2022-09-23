УЕФА изменит формат Суперкубка Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант изменения формата проведения Суперкубка Европы, сообщает английское издание The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его информации, Суперкубок может стать мини-турниром, в котором также будут принимать участие победители американской Главной футбольной лиги (MLS) и Лиги конференций. Изменения планируется внести с 2024 года.

Благодаря этому решению УЕФА планирует расширить аудиторию зрителей и увеличить доходы от проведения мероприятия.