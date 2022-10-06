Джанни Де Бьязи о решении Исполкома АФФА продлить с ним контракт

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи высказался относительно решения Исполкома АФФА о продлении с ним контракта на еще один отборочный цикл, передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com.

"Хочу выразить свою благодарность АФФА, в особенности лично президенту ассоциации Ровнагу Абдуллаеву и Исполкому за положительную оценку работы со сборной, проделанной до сих пор. Мы создали условия, которые удовлетворят игроков, менеджеров и болельщиков для оптимизации работы на поле. Теперь нас ждет амбициозное и напряженное испытание - квалификация на ЕВРО-2024 в Германии. Выражаю благодарность футболистам, которые уверенно шагают вперед вместе со мной, а также всем, кто с усердием работает со мной на поле и вне его. Хочу сказать, что они очень ценны для меня", - написал Де Бьязи на своей странице в Instagram.

