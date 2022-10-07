Теймур Раджабов стал третьим на международном турнире "Шахматные звезды - 2022"

В ТРК VEGAS Крокус Сити завершился Международный турнир по быстрым шахматам "Шахматные звезды - 2022" с участием выдающихся гроссмейстеров и молодых спортсменов. Общий призовой фонд турнира составляет около 250 тысяч долларов, сообщили Trend в пресс-службе организаторов турнира, передает Day.Az.

По итогам блиц-турнира Сергей Карякин и Владислав Артемьев набрали по 12 очков, Владимир Крамник - 11, Раунак Садвани - 10,5, Теймур Раджабов - 10, Александр Морозевич - 9, Франсиско Вальехо - 8,5, Екатерина Лагно и Александра Горячкина набрали по 6 очков, Эрнесто Инаркиев - 5.

Победителем турнира "Шахматные звезды - 2022" по сумме занятых мест стал 24-летний гроссмейстер Владислав Артемьев. Он победил в быстрых шахматах, а затем стал вторым в блице. На втором месте оказался фаворит турнира Сергей Карякин: спортсмен занял пятое место в рапиде и первое - в блиц-турнире. С третьего по пятое место участники набрали одинаковое количество очков, но по дополнительному показателю - лучшему результату в рапиде - места распределились следующим образом: на третьем месте Теймур Раджабов, на четвертом - Раунак Садвани, на пятом - Владимир Крамник. Шестое место у Франсиско Вальехо, седьмое - у Александра Морозевича, на восьмом - Эрнесто Инаркиев. Девятое и десятое места - у Александры Горячкиной и Екатерины Лагно.

Все участники турнира отметили высокую организацию игр, теплую атмосферу на соревнованиях и сильнейший состав игроков.

В турнире среди юных шахматистов высочайший класс игры продемонстрировал десятилетний Матфей Юрасов, которому на сеансе одновременной игры удалось обыграть и победителя взрослого турнира Владислава Артемьева, и чемпиона мира по быстрым шахматам Сергея Карякина.

В группе до 9 лет первое место занял Лука Тыртышников, второе - Николай Шевяков, третье - Лев Соболев. Среди девочек лучший результат показала Илиана Масаева, второе место заняла София Суворова и третье - Ульяна Демина.

В группе до 11 лет победителем стал Матфей Юрасов, на втором месте - Вадим Стариков, на третьем - Дмитрий Савенко. Среди девочек первое место заняла Ульяна Голофаст, второе - Диана Аминова и третьей стала Татьяна Студитская.

В группе до 13 лет на первом месте Максим Иванников, на втором - Семен Новожилов, на третьем - Дмитрий Руденко. Среди девочек победу одержала Екатерина Чистова, на втором месте - Мария Герасимова, на третьем - Полина Савка.

В группе до 15 лет победил Максим Чертков, второе место заняла Ирен Люцингер, которая получила приз победителя среди девушек в этой категории, третьим стал Давид Полевой. Среди девочек на втором месте Ульяна Кусакина, на третьем - Алена Демина.

Главным судьей турнира выступил международный арбитр Артем Ахметов. Турнир комментировал гроссмейстер и самый популярный комментатор шахмат на русском языке Сергей Шипов. Партии детского турнира на официальном сайте chessstars.ru комментировали гроссмейстеры Мария Фоминых и Ниджат Абасов.