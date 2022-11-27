Победа над мексиканцами дала сборной Аргентины душевное спокойствие

Поражение в стартовом матче на чемпионате мира в Катаре лежало тяжелым грузом на плечах футболистов аргентинской команды, поэтому победа во встрече с мексиканцами позволит игрокам обрести душевное спокойствие. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС об этом журналистам в воскресенье заявил капитан аргентинской сборной Лионель Месси, который был признан лучшим игроком матча.

Месси в игре с мексиканцами забил победный мяч и отдал голевую передачу, встреча закончилось со счетом 2:0.

"Мы испытывали дискомфорт после поражения в первом матче на турнире, оно стало для нас неожиданным. Сегодня день тянулся очень долго, мы ждали возможности исправить ситуацию. Был непростой матч, поскольку мы понимали, что покинем турнир в случае поражения. Победа же давала нам второй шанс, и, к счастью, мы воспользовались возможностью ее одержать", - сказал Месси.

"Поражение лежало грузом на наших плечах, и теперь мы обрели душевное спокойствие, потому что теперь все вновь зависит от нас", - добавил он.