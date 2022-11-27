ЧМ-2022: Марокко открывает счёт в матче

Марокко фактически повторил голевой эпизод из концовки первого тайма, только теперь всё чисто было - и штрафной выполнял не Зиеш, а марокканский полузащитник Абдельхамид Сабири. Сабири великолепно реализовывал штрафной удар и забил гол по воротам. 1:0.

17:01

Начался матч группы F чемпионата мира между сборными Бельгии и Марокко, передает Day.Az.