ЧМ-2022: В матче Южная Корея-Португалия ничья

19:29

Прошла подача с углового, мяч после рикошета отскочил во вратарскую, а Юнь Квон подстроился и послал мяч в нижний угол ворот! Счет 1:1.

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19:07

Пепе со своей половины поля сделал заброс по правому флангу! Дало дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую, а Орта в касание переправил мяч в дальний угол ворот!

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19:02

Начался матч группы Н чемпионата мира между сборными Южной Кореей и Португалией, передает Day.Az.