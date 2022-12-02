https://news.day.az/sport/1516326.html ЧМ-2022: В матче Южная Корея-Португалия ничья - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
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ЧМ-2022: В матче Южная Корея-Португалия ничья - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
19:29
Прошла подача с углового, мяч после рикошета отскочил во вратарскую, а Юнь Квон подстроился и послал мяч в нижний угол ворот! Счет 1:1.
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19:07
Пепе со своей половины поля сделал заброс по правому флангу! Дало дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую, а Орта в касание переправил мяч в дальний угол ворот!
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19:02
Начался матч группы Н чемпионата мира между сборными Южной Кореей и Португалией, передает Day.Az.
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