Роналду установил еще один рекорд на ЧМ-2022

Форвард сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду установил рекорд по количеству матчей, проведенных на чемпионатах мира и Европы. Как передает Day.Az, об этом в Telegram сообщает Opta.

Нападающий вышел на поле в игре против команды Южной Кореи в рамках третьего тура ЧМ-2022. Таким образом, Роналду стал единственным футболистом в истории, который принял участие в 20 встречах в рамках мундиаля и в 20 - в рамках европейского первенства.