Избрание членом Техкома Европейской гимнастики был сложный и долгий путь

Избрание членом Технического комитета Европейской гимнастики был довольно сложный и долгий путь.

Об этом Day.Az сказала представитель Федерации гимнастики Азербайджана Евгения Виляева, которая сегодня в ходе 29-го Конгресса Европейской гимнастики (European Gymnastics), проходящего в городе Албуфейра (Португалия) 2-3 декабря, избрана членом Технического комитета по художественной гимнастике.

"Несмотря на этот сложный путь мы достигли данных результатов. Считаю деятельность в качестве члена Технического комитета по художественной гимнастике European Gymnastics очень серьезной", - сказала она.

Евгения Виляева отметила, что уже состоялось короткое ознакомительное совещание с президентом и членами Технического комитета по художественной гимнастике.

"У нас прошло короткое совещание, большинство членов Техкома знакомы друг с другом, так как являются судьями и работали на международных соревнованиях. Думаю, все будет только в лучшую сторону на будущее художественной гимнастики", - добавила она.

Напомним, что в ходе Конгресса Европейской гимнастики министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов переизбран президентом Европейской гимнастики.

Также представители Федерации гимнастики Азербайджана - Евгения Виляева избрана членом Технического комитета по художественной гимнастике, а Руслан Эйвазов - членом Технического комитета по дисциплине "Гимнастика для всех" и Инара Исрафилбекова - членом Технического комитета по дисциплине "TeamGym".