Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду попал в символическую сборную худших игроков группового этапа ЧМ. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на статистический портал SofaScore, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Роналду получил оценку 6.37 по итогам группового этапа. В трех матчах форвард один раз поразил ворота соперников, реализовав пенальти в игре против команды Ганы. В команду худших футболистов включили также четырех игроков сборной Катара: Мешаля Баршима, Хомама Ахмеда, Карима Будиафа и Альмоеза Али. Также в список попали костариканцы Франсиско Кальво и Оскар Дуарте, канадцы Алистер Джонстон и Тажон Бушанан, австралиец Мэтью Леки и Абдулела Аль-Мальки, представляющий Саудовскую Аравию.

2 декабря Роналду установил рекорд по количеству матчей, проведенных на чемпионатах мира и Европы. Форвард стал единственным футболистом в истории, который принял участие в 20 встречах в рамках мундиаля и в 20 - в рамках европейского первенства.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря.