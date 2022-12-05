https://news.day.az/sport/1516791.html Началась регистрация волонтеров на Гран-при «Формулы-1» Азербайджана
Началась регистрация волонтеров на Гран-при «Формулы-1» Азербайджана
Началась регистрация волонтеров на Гран-при Азербайджана "Формулы-1".
Как сообщили Day.Az в Операционной компании Baku City Circuit, всего в организации гонок планируется задействовать 1 500 волонтеров.
Кандидаты старше 16 лет со знанием иностранного языка могут принять участие в программе. Успешно прошедшие собеседование будут направлены в один из департаментов Операционной компании.
Желающие принять участие в программе могут зарегистрироваться здесь.
Напомним, что Гран-при Азербайджана "Формулы-1" пройдет в столице 28-30 апреля 2023 года.
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