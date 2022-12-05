Началась регистрация волонтеров на Гран-при «Формулы-1» Азербайджана

Началась регистрация волонтеров на Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Как сообщили Day.Az в Операционной компании Baku City Circuit, всего в организации гонок планируется задействовать 1 500 волонтеров.

Кандидаты старше 16 лет со знанием иностранного языка могут принять участие в программе. Успешно прошедшие собеседование будут направлены в один из департаментов Операционной компании.

Желающие принять участие в программе могут зарегистрироваться здесь.

Напомним, что Гран-при Азербайджана "Формулы-1" пройдет в столице 28-30 апреля 2023 года.