Китайская мафия перепродаёт билеты в пять раз дороже

Представители азиатских мафий перепродают билеты на матч 1/4 финала чемпионата мира - 2022 в Катаре между сборными Нидерландов и Аргентины в пять раз дороже номинальной стоимости. Об этом сообщает Mundo Deportivo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Встреча состоится 9 декабря. Начало в 23.00 по бакинскому времени.

По данным издания, китайская мафия использует тот факт, что ЧМ-2022 с большой долей вероятности станет последним в карьере для капитана сборной Аргентины Лионеля Месси. Перекупщики настаивают на том, что увидеть игру форварда вживую - это уникальный опыт, который стоит испробовать хотя бы раз в жизни каждому болельщику со всего мира.

Билет на матч Аргентины и Нидерландов предлагается купить по цене 4,5 тысяч евро, что превышает номинальную стоимость в пять раз. Также предлагаются премиум-пакеты, которые оцениваются в 7,5 тысяч евро.

Сборная Аргентины одержала победу над австралийцами в матче 1/8 финала ЧМ-2022 со счетом 2:1. Первый гол в ворота соперников на 35-й минуте отправил Лионель Месси, для которого эта игра стала 1000-й в профессиональной карьере. Месси ранее никогда не забивал в матчах плей-офф на чемпионатах мира.