Назван фаворит чемпионата мира в Катаре

Издание The Guardian составило список фаворитов проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На первое место в рейтинге газета поставила национальную команду Бразилии. Сборная Франции заняла вторую строчку в топе. Тройку лучших замкнула Португалия. Далее идут сборные Англии, Аргентины, Нидерландов, Марокко и Хорватии.

Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир проходит на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе". Четвертьфинальные матчи начнутся в пятницу, 9 декабря. Бразилия встретится с Хорватией, Англия - с Францией, Нидерланды попытают удачу в матче с Аргентиной, а Португалия сыграет с Марокко.