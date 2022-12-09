Пеле обратился к Мбаппе

Легендарный бразильский футболист Пеле поблагодарил форварда сборной Франции Килиана Мбаппе за беспокойство о его здоровье, а также поздравил нападающего с рекордом по количеству голов на чемпионатах мира среди игроков не старше 24 лет, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Спасибо, Килиан! Рад, что ты побил очередной рекорд на этом чемпионате мира, мой друг", - написал Пеле в социальной сети в ответ на сообщение Мбаппе со словами "Молимся за короля!".

Француз забил уже пять голов на ЧМ-2022 и довел число своих мячей на чемпионатах мира до девяти. Предыдущий рекорд по этому показателю принадлежал Пеле, который до 24 лет отличился на мировых первенствах семь раз.

Трехкратный чемпион мира Пеле был госпитализирован в прошлый вторник из-за отека и сердечной недостаточности. СМИ сообщали, что Пеле переведен в отделение паллиативной помощи, так как его организм больше не реагирует на химиотерапию в борьбе с раком кишечника. Однако дочери футболиста Кели и Флавия опровергли эти сообщения, заявив, что причиной госпитализации отца стал коронавирус.