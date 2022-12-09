Азербайджанский гимнаст завоевал золотую медаль в России
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12-летний азербайджанский гимнаст Хусейн Халилов удачно завершил год.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, Халилов выиграл областные соревнования по спортивной гимнастике в Новосибирске (Россия).

Отметим, что юный гимнаст делал свои первые шаги в гимнастике в Азербайджане.