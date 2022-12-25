Новый победитель Мемориала Гашимова

Нодирбек Абдусатторов пополнил пантеон победителей Мемориала Вугара Гашимова. Восьмой по счету розыгрыш завершился успехов одного из самых талантливых шахматистов современности, вставшим в один ряд с Магнусом Карлсеном, Шахрияром Мамедъяровым и Фабиано Каруаной, ранее праздновавших успех на соревновании. Олимпийский чемпион в составе сборной Узбекистана практически с самого начала захватил лидерство, довольно уверенно выиграв турнир.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, после рапида Абдусатторов на два очка опережал ближайших преследователей и, казалось, что в блице ему будет несколько труднее отстоять свое преимущество. Все-таки, история знает немало примеров, когда игроки, успешно выступавшие в одной виде быстрых шахмат, неудачно выступали в другом. Но Нодирбек не сбавил оборотов и в блице: в первых пяти турах он набрал 4 очка, уступив лишь Мамедъярову. И хотя далее он начал чередовать выигрыши с неудачами, проиграв Самуэлю Шенкленду и Рихарду Раппорту, на турнирном положении Абдусатторова это практически не отразилось - он на 3,5 очка опережал ближайшего преследователя в лице Франсиско Вальехо перед последним днем.

Тут надо отметить и то обстоятельство, что подсчет очков в блице отличался от рапида. Если в первые три дня за победу в партиях начислялись по 2 очка, а ничья гарантировала одно, то в блице выигрыш оценивался в 1 балл, а ничья - в полбалла. А наиболее эффектно первый день блица отыграл Мамедъяров, который в рапиде смог победить лишь однажды, зато в более быстрой версии значительно преобразился. В первых семи встречах он набрал 6 очков и постепенно начал приближаться к группе преследователей лидеров. Предпоследний день Шахрияр завершил, деля третье-четвертое место с Рауфом Мамедовым, который недобрал очков на старте блица, уступив в четырех партиях.

В последний день погони за лидером не получилось. Абдусатторов обыграл Вальехо и Айдына Сулейманлы, а затем выдал серию из четырех ничьих, фактически оформив итоговую победу. Заключительные туры для узбека уже ничего не решали, тогда как за вторую строчку развернулась интригующая борьба.

В результате к финишу с одинаковым результатом пришли Мамедъяров и Мамедов, завершившие Мемориал в Топ-3 с 20,5 очками. На полбалла отстал Раппорт, занявший четвертое место.

В целом, соревнование удалось, а продолжить партии в рапид и блиц многие его участники смогут на чемпионате мира по быстрым шахматам, который начнется уже на следующей неделе в Алматы (Казахстан).