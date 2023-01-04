Месси продлит контракт с "ПСЖ"

Лионель Месси 3 января прилетел в Париж после новогодних праздников и отпуска, в котором отмечал победу на чемпионате мира - 2022. 4 января аргентинец вернется к тренировкам в общей группе "ПСЖ" и приступит к финальной части переговоров о продлении контракта, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации Marca, в течение этой недели 35-летний нападающий подпишет новое соглашение с парижанами до 30 июня 2024 года.

Месси планирует продолжать выступления в элите мирового футбола и не намерен в ближайшие годы уезжать в слабые лиги. Руководство "ПСЖ" желает как можно скорее положить конец слухам о возвращении капитана сборной Аргентины в "Барселону".