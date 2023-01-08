"Аль-Наср" хочет купить еще одну звезду в пару к Роналду
Саудовский "Аль-Наср" нацелен на покупку футболиста сборной Германии Марко Ройса, передает Day.Az со ссылкой на The Daily Mail.
Стоит отметить, что футболист часто подвержен травмам, а в текущем сезоне немец провел лишь 12 матчей, в которых забил три мяча.
У Ройса после этого сезона истекает контракт с дортмундской "Боруссией", за которую он отыграл 11 лет. В составе "шмелей" Ройс дважды становился обладателем Кубка Германии.
Напомним, 2 января Криштиану Роналду стал игроком "Аль-Насра", по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.
Так, например, он получит от клуба проживание в роскошном особняке, а также самолет для перелетов в Португалию и Испанию и повышенное внимание ко всем своим потребностям и нуждам своей семьи.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре