"Аль-Наср" хочет купить еще одну звезду в пару к Роналду

Саудовский "Аль-Наср" нацелен на покупку футболиста сборной Германии Марко Ройса, передает Day.Az со ссылкой на The Daily Mail.

Стоит отметить, что футболист часто подвержен травмам, а в текущем сезоне немец провел лишь 12 матчей, в которых забил три мяча.

У Ройса после этого сезона истекает контракт с дортмундской "Боруссией", за которую он отыграл 11 лет. В составе "шмелей" Ройс дважды становился обладателем Кубка Германии.

Напомним, 2 января Криштиану Роналду стал игроком "Аль-Насра", по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

Так, например, он получит от клуба проживание в роскошном особняке, а также самолет для перелетов в Португалию и Испанию и повышенное внимание ко всем своим потребностям и нуждам своей семьи.