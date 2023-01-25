Состоялась жеребьевка «Финала четырех» Лиги наций УЕФА
Представители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провели жеребьевку "Финала четырех" Лиги наций. Результаты жеребьевки представлены на официальном сайте УЕФА, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
14 июня сборная Нидерландов сыграет с Хорватией. 15 июня национальная команда Испании проведет встречу со сборной Италии.
Финальная встреча состоится 18 июня. Матчи "Финала четырех" пройдут в Роттердаме и Энсхеде (Нидерланды).
Действующими чемпионами Лиги наций УЕФА являются французские футболисты. Также главный титул турнира завоевывала сборная Португалии.
Напомним, что Лига наций - турнир среди европейских сборных, который проводится под руководством УЕФА. Турнир был задуман в качестве замены товарищеским матчам.
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