https://news.day.az/sport/1532091.html Провокатор Хачанов вылетел с Australian Open
Провокатор Хачанов вылетел с Australian Open
Российский теннисист Карен Хачанов не смог пробиться в свой первый в карьере финал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В полуфинале Хачанов, который занимает 20-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), в четырех сетах уступил четвертой ракетке мира, греку Стефаносу Циципасу - 6:7 (2:7), 4:6, 7:6 (8:6), 3:6.
Игра продолжалась 3 часа 21 минуту.
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