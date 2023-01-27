Провокатор Хачанов вылетел с Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов не смог пробиться в свой первый в карьере финал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В полуфинале Хачанов, который занимает 20-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), в четырех сетах уступил четвертой ракетке мира, греку Стефаносу Циципасу - 6:7 (2:7), 4:6, 7:6 (8:6), 3:6.

Игра продолжалась 3 часа 21 минуту.