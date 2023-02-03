Месси рассказал, что стоит за победой на ЧМ-2022

Форвард французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины рассказал, через что прошел на пути к победе на чемпионате мира - 2022 в Катаре, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Насколько сильно я хотел победить на ЧМ? Очень. После долгого пребывания в сборной, после предыдущих чемпионатов мира, после близости триумфа в 2014 году, после того, как я упустил победу, не сумев сделать то, что сделал на последнем турнире.

За победой на мундиале стоит много жертв, много поражений, много тяжелых времен, через которые мне пришлось пройти. Фантастическая история", - цитирует футболиста Ole.

Напомним, что 18 декабря в финале чемпионата мира - 2022 сборная Аргентины переиграла команду Франции и стала новым обладателем трофея. Основное время закончилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды также обменялись голами в ворота друг друга. В серии пенальти точнее оказались аргентинцы (4:2).

Месси был признан лучшим игроком турнира.