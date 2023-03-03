Главный тренер «ПСЖ» об участии Неймара в ответном матче ЛЧ с «Баварией»

Главный тренер французского клуба "Пари Сен-Жермен" Кристоф Галтье сообщил, что бразильский нападающий Неймар точно не сможет сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Он травмирован. Думаю, он пропустит встречу с "Баварией". Его отсутствие пагубно для нас", - передает слова Галтье издание Le Parisien.

"ПСЖ" потерпел поражение в первом матче с баварцами со счетом 0:1, а ответный поединок пройдет 8 марта в Германии.

Неймар травмировался 19 февраля в матче 24-го тура чемпионата Франции между "ПСЖ" и "Лиллем", который завершился со счетом 4:3 в пользу столичного клуба. Неймар отметился голом в первом тайме, а в начале второго игрового отрезка подвернул лодыжку из-за столкновения с соперником. Бразилец покинул поле на носилках.

Сообщалось, что на восстановление игроку понадобится около двух-трех недель. Такие сроки назывались в окружении футболиста.