Нацелен на Кубке мира в Баку на золотую медаль

В прошлом году на соревнованиях в Баку выиграл "золото", так что меньше, чем на золотую медаль я не настраиваюсь.

Об этом сказал в пятницу Trend участник Кубка мира FIG по спортивной гимнастике в Баку, спортсмен из Казахстана Нариман Курбанов, передает Day.Az.

В квалификации Нариман Курбанов выполнил упражнение на гимнастическом коне, его результат составил 15.066 балла, на данный момент гимнаст занимает первое промежуточное место.

"Все прошло хорошо, хотя и допустил несколько ошибок, однако в квалификации у меня так бывает. Оценка неплохая, даже могу сказать, очень хорошая, особенно для упражнения на гимнастическом коне, так что в финал попадаю. В прошлом году на соревновании в Баку выиграл "золото", поэтому меньше, чем на золотую медаль я не настраиваюсь", - сказал гимнаст.

Нариман Курбанов отметил, что выступать одним из первых на соревновании психологически нелегко.

"Но я уже опытный гимнаст, в начале соревнования выступаю или в конце - мысли мои только о выступлении", - добавил он.

Спортсмен рассказал, что мужская сборная Казахстана прибыла в Баку в составе четырех гимнастов, вместе с Курбановым это Милад Карими, Ильяс Азизов, Дмитрий Потанин.

"Мы все готовимся к чемпионату Азии, чемпионату мира, так что Кубок - хорошая подготовка перед этими соревнованиями. А впервые на соревнования в Баку я приехал в 2018 году, и с тех пор каждый раз здесь участвую. Организация всегда на хорошем уровне, безусловно, здесь отличный зал и условия", - добавил он.

Отметим, что Кубок мира FIG по спортивной гимнастике проходит 9-12 марта в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях участвуют 173 гимнаста из 48 стран мира, что является рекордом по количеству стран-участниц за всю историю проведения Кубков мира по гимнастическим дисциплинам в нашей стране.

В первые два дня четырехдневных соревнований Кубка мира в Баку проходят квалификационные этапы, а в оставшиеся дни - финалы, по итогам которых определятся победители и призеры в упражнениях на отдельных снарядах. Также гимнастам, набравшим наивысший балл, будет вручен традиционный Кубок AGF Trophy.

Азербайджан на соревнованиях представляют Никита Симонов и Иван Тихонов (мужская спортивная гимнастика), Самира Гахраманова и Назанин Теймурова (женская спортивная гимнастика). По итогам первого дня соревнований Никита Симонов прошел в финал упражнения на кольцах.