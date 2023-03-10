Кубок мира в Баку организован замечательно – гимнаст из Франции
Кубок мира в Баку организован замечательно, для спортсменов созданы все условия.
Об этом сказал в пятницу Trend участник Кубка мира FIG по спортивной гимнастике в Баку, спортсмен из Франции Камерон-Ли Бернард, передает Day.Az.
"Доволен своим выступлением в квалификации, завтра меня ждет финал упражнений на параллельных брусьях. Кубок мира в Баку - мой первый старт в этом сезоне. Немного взволнован, стараюсь сделать все, что в моих силах для хорошего выступления", - сказал французский гимнаст.
Он рассказал, что участвовал в Кубке мира по спортивной гимнастике в Баку в 2022 году.
"Соревнования в Баку проходят замечательно, созданы все необходимые условия для подготовки на месте, я счастлив здесь находиться", - добавил гимнаст.
Отметим, что Кубок мира FIG по спортивной гимнастике проходит 9-12 марта в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях участвуют 173 гимнаста из 48 стран мира, что является рекордом по количеству стран-участниц за всю историю проведения Кубков мира по гимнастическим дисциплинам в нашей стране.
В первые два дня четырехдневных соревнований Кубка мира в Баку проходят квалификационные этапы, а в оставшиеся дни - финалы, по итогам которых определятся победители и призеры в упражнениях на отдельных снарядах. Также гимнастам, набравшим наивысший балл, будет вручен традиционный Кубок AGF Trophy.
Азербайджан на соревнованиях представляют Никита Симонов и Иван Тихонов (мужская спортивная гимнастика), Самира Гахраманова и Назанин Теймурова (женская спортивная гимнастика).
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