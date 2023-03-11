Фьюри и Усик согласовали проведение боя

Президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Хильберто Мендоса рассказал, что получил от команд украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри уведомления о согласовании проведения очного поединка. Его слова передает WBA Boxing, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что стороны сейчас работают над контрактами и просят дать им время, чтобы закрыть сделку.

Предположительно, бой между этими соперниками состоится в апреле этого года. Для Усика это будет уже вторая защита титулов.

Последний бой Усик провел 20 августа в Саудовской Аравии и победил британца Энтони Джошуа. Украинец сохранил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и WBA.

Фьюри является действующим чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO.