«Реал» устал от неопределенности Мбаппе

Руководство "Реала" устало от ситуации с возможным переходом в клуб нападающего "При Сен-Жермен" Киллиана Мбаппе. Об этом сообщает Marca, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, в предстоящее летнее трансферное окно мадридский клуб не собирается бороться за французского форварда. Такой позиции "Реал" придерживается в том числе из-за того, что парижане не станут делать скидку за Мбаппе, даже если француз решит покинуть команду. Также отмечается, что руководство "Реала" не доверяет словам Мбаппе.

В мае прошлого года стало известно, что Мбаппе подписал новый контракт с "ПСЖ", который рассчитан до 2025 года. При этом ранее сообщалось, что футболист уже подписал соглашение с мадридским "Реалом". Однако громкий переход не состоялся.

В текущем чемпионате Франции Мбаппе принял участие в 22 матчах, забив 18 мячей и трижды отметившись результативными передачами.