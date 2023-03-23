Американский боец UFC Ковингтон заявил, что «переехал» бы Хабиба

Американский боец смешанного стиля (ММА), экс-временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Колби Ковингтон заявил, что россиянин Хабиб Нурмагомедов побоялся подняться в более тяжелую весовую категорию из-за нежелания встретиться с ним в октагоне, передает Day.Az со ссылкой на gazeta.ru.

"Хабиб не поднялся в полусредний вес из-за меня. Он не хотел драться. Знал, что у этого человека отличный стиль, чтобы ему противостоять, что он более разносторонний и может справиться с его тейкдаунами, при этом постоянно находясь перед его лицом и нанося удары, не сломавшись по кардио.

В выносливости я лучший. Я бы переехал Нурмагомедова, никаких сомнений", - приводит слова американца Sportskeeda.