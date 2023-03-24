Драка фанатов на матче «Фенербахче» - «Зенит»

Товарищеский благотворительный матч питерского "Зенита" с турецким "Фенербахче" закончился фанатской дракой. О причинах столкновения пока идут споры, но видеозаписи уже распространились в СМИ и социальных сетях. Матч прошел 23 марта на стадионе "Фенербахче Шюкрю Сараджоглу" в Стамбуле.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по данным газеты "Спорт-Экспресс", конфликт произошел между россиянами и турками из-за того, что фанаты "Зенита" скандировали: "Россия!". Однако турецкий спортивный журналист Мехмет Озджан утверждает, что подрались болельщики двух турецких клубов.

"Это были не россияне, а фанаты "Фенербахче" и "Бешикташа". Они будут играть через десять дней. Это злейшие враги. На этой почве и зародился конфликт. Никакой драки с русскими не было", - сказал Озджан.