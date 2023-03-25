Рамиль Шейдаев может перейти в "Ференцварош"

Венгерский "Ференцварош" готов начать переговоры с форвардом сборной Азербайджана по футболу и агдамского "Карабаха" Рамилем Шейдаевым.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, стороны могут начать переговоры, не дожидаясь конца сезона. В трансфере форварда агдамского "Карабаха" заинтересован лично наставник чемпиона Венгрии Станислав Черчесов.

Напомним, что контракт 26-летнего Шейдаева с "Карабахом" завершится в конце текущего сезона, и в этом случае он сможет достаться "Ференцварошу" бесплатно.

