https://news.day.az/sport/1549384.html Рамиль Шейдаев может перейти в "Ференцварош"
Напомним, что контракт 26-летнего Шейдаева с "Карабахом" завершится в конце текущего сезона, и в этом случае он сможет достаться "Ференцварошу" бесплатно.
Рамиль Шейдаев может перейти в "Ференцварош"
Венгерский "Ференцварош" готов начать переговоры с форвардом сборной Азербайджана по футболу и агдамского "Карабаха" Рамилем Шейдаевым.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, стороны могут начать переговоры, не дожидаясь конца сезона. В трансфере форварда агдамского "Карабаха" заинтересован лично наставник чемпиона Венгрии Станислав Черчесов.
Напомним, что контракт 26-летнего Шейдаева с "Карабахом" завершится в конце текущего сезона, и в этом случае он сможет достаться "Ференцварошу" бесплатно.
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