Экс-футболист «Баварии» Баббель назвал причину увольнения Нагельсмана из мюнхенского клуба

Экс-футболист "Баварии" и сборной Германии Маркус Баббель назвал конкретную причину увольнения Юлиана Нагельсмана с поста главного тренера мюнхенского клуба, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Знаю, что отношения Нагельсмана с журналисткой Bild активно обсуждались в раздевалке команды. То, что он был с ней, шло во вред клубу. Его девушка была большой угрозой для "Баварии".

Было отсутствие доверия между командой и тренером, поскольку некоторые игроки просто не могли больше выражать свои мысли. Они боялись, что все окажется в прессе", - приводит слова Баббеля Blick.

Об увольнении Нагельсмана стало известно 24 марта. Вместе с ним освобождены помощники тренера Бенджамин Глюк, Ксавьер Земброд и Дино Топпмеллер.

35-летнего Нагельсманна на посту главного тренера команды сменит 49-летний Томас Тухель. Он подписал контракт до 30 июня 2025 года и в понедельник, 27 марта, впервые проведет тренировку команды.

В текущем сезоне "Бавария" под руководством Нагельсманна вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23, выбив из турнира "Пари Сен-Жермен". В Бундеслиге команда после 25 туров набрала 52 очка и занимает второе место в турнирной таблице.