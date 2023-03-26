https://news.day.az/sport/1549759.html "Карабах" сравнивает счет в благотворительном матче против "Галатасарая" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
"Карабах" сравнивает счет в благотворительном матче против "Галатасарая" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
Карабах сравнивает счет. На 19-й минуте в составе хозяев отличился Редон Джиджа.
-------
19:05
Галатасарай открывает счет. На 4-й минуте в составе стамбульской команды отличился Бафетимби Гомис - 0:1.
--------
19:00
Начался благотворительный футбольный матч между азербайджанским "Карабахом" и турецким "Галатасараем", передает Day.Az.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре