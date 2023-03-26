"Карабах" сравнивает счет в благотворительном матче против "Галатасарая"
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Карабах сравнивает счет. На 19-й минуте в составе хозяев отличился Редон Джиджа.

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19:05

Галатасарай открывает счет. На 4-й минуте в составе стамбульской команды отличился Бафетимби Гомис - 0:1.

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19:00

Начался благотворительный футбольный матч между азербайджанским "Карабахом" и турецким "Галатасараем", передает Day.Az.