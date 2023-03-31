Стало известно о состоянии Костомарова

Олимпийского чемпиона по танцам на льду Романа Костомарова готовят к протезированию. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщил источник "Известий", передает Day.Az.

Также известно, что врачи отмечают улучшение в состоянии спортсмена. В то же время родственники фигуриста обсуждают с ними перевод Костомарова в клинику в Германии или России, где будет проведено протезирование.

Однако, по словам источника, это возможно сделать только после того, как будут позволять жизненные показатели пациента.

На протяжении всего лечения Костомарова врачи консультировались с немецкими специалистами по видеосвязи. Жена спортсмена Оксана Домнина также поддерживает связь с докторами из Германии, добавил источник.

Кроме того, Костомарова навещали два профессора для корректировки лечения. Сейчас медики ищут возможность подготовить его для протезирования. Решение о возможном переводе в Германию будут принимать фигурист и его супруга.