Месси остается в ПСЖ?

Футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" предложит новый контракт аргентинскому нападающему команды Лионелю Месси. Об этом сообщает журналист Франсуа Галлардо в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

По его данным, "ПСЖ" готов предложить новый контракт 35-летенему форварду по схеме "1+1" с зарплатой 100 млн евро в год. Катарское руководство парижского клуба не хочет допустить перехода игрока в чемпионат Саудовской Аравии. Также отмечается, что возвращение аргентинца в "Барселону" невозможно.

Контракт Месси с чемпионами Франции истекает в июне 2023 года. В сезоне-2022/23 аргентинец провел за парижан 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 мячей и сделал 20 результативных передач.

Недавно футболист был отстранен от занятий с командой из-за поездки в Саудовскую Аравию. После публичных извинений нападающий был допущен к работе с командой.

Ранее мы писали о том, что ПСЖ идентифицировал потенциальную замену Месси.