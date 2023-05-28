Известны все представители Азербайджана в еврокубках

После стартовых игр заключительного, 36-го тура премьер-лиги Азербайджана по футболу определились все команды, которые представят нашу страну в еврокубках.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, агдамский "Карабах" будет играть в квалификации Лиги чемпионов. Жеребьевка 1-го квалификационного раунда состоится 20 июня.

Бакинские "Сабах" и "Нефтчи", а также "Габала" будут играть в квалификации Лиги Конференций. Отметим, что "Сабах" дебютирует в еврокубках. Жеребьевка 2-го раунда состоится 21 июня.

