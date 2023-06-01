Инспекторы УЕФА требуют наказать Барселону

Два инспектора Жан Самуэль Леуба и Мирьям Коллер Трунц, которые были назначены комитетом УЕФА по этике и дисциплине для расследования "дела Негрейры" решили, что "Барселона" должна быть отстранена от еврокубков на один год, передает Day.Az со ссылкой на Спорт-Экспресс.

Окончательное решение будет принимать УЕФА. Состав участников Лиги чемпионов на следующий сезон должен быть утвержден 12 июня.

Сообщается, что президент УЕФА Александер Чеферин уже изучил отчеты инспекторов и сейчас размышляет о дальнейших действиях.

15 февраля появилась информация о том, что "Барселона" заплатила 1,4 миллиона евро компании DASNIL 95, принадлежащей Хосе Марии Энрикесе Негрейре, который на тот момент занимал пост вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации.

Ранее мы писали о том, что у Барселоны появился конкурент, претендуезий на Месси.