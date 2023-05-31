«Аль-Хиляль» предложил Месси контракт на €1,2 млрд

Саудовский "Аль-Хиляль" предложил нападающему французского "Пари Сен-Жермен" Лионелю Месси контракт сроком на два года на €1,2 млрд, сообщает Footmercato, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Если капитан сборной Аргентины примет этот вариант, то будет получать €600 млн в год, что в два раза больше зарплаты португальца Криштиану Роналду в другом клубе из Саудовской Аравии "Аль-Наср".

По информации издания, отец и агент футболиста Хорхе Месси согласился с предложением "Аль-Хиляля", но сам игрок пока не дал ответа на вопрос, в какой команде он хочет продолжить карьеру.

Напомним, что аргентинец в августе 2021 года перебрался из "Барселоны" в "ПСЖ". Его контракт с французским клубом рассчитан до июня 2023 года.

В число клубов, которые проявляют интерес к нападающему, входят "Интер Майами" и "Барселона". Аргентинское издание Ole ранее сообщило о том, что у Месси есть вариант перебраться в клуб Английской премьер-лиги (АПЛ).