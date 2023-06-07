Тоттенхем определился с выбором нового тренера

"Тоттенхэм" объявил о назначении Анге Постекоглу главным тренером. Контракт с 57-летним австралийцем рассчитано на 4 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Спорт-Экспресс, специалист приступит к работе с 1 июля.

С 2013 по 2017 год Постекоглу возглавлял сборную Австралии. С национальной командой он становится обладателем Кубка Азии в 2015-м.

Последним местом работы Постекоглу был "Селтик", с которым тренер дважды становился чемпионом Шотландии. В сезоне-2022/23 он выиграл с клубом внутренний требл - чемпионат, Кубок Шотландии и Кубок лиги.