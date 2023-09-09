ЕВРО-2024: Бельгия открыла счет в матче с Азербайджаном

17:40

Бельгия открыла счет в матче с Азербайджаном - 0:1.

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17:01

Начался очередной матч группы H отборочного этапа ЕВРО-2024 по футболу между сборными Азербайджана и Бельгии.

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16:44

Объявлен стартовый состав сборных Азербайджана и Бельгии, которые встретятся сегодня в Баку в рамках отборочного этапа ЕВРО-2024.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на официальный сайт УЕФА, национальные сборные выйдут на поле со следующими игроками:

Азербайджан: 12. Шахруддин Мухаммедалиев, 3. Эльвин Джафаргулиев, 4. Бахлул Мустафазаде, 5. Антон Кривочюк, 7. Джошгун Диниев, 8. Эмин Махмудов, 9. Ренат Дадашев, 11. Рамиль Шейдаев, 15. Рахиль Мамедов, 17. Торал Байрамов, 20. Алексей Исаев.

Игроки запаса: 1. Салахат Агаев, 23. Юсиф Иманов, 2. Юсиф Набиев, 6. Ходжат Хагверди, 10. Махир Эмрели, 13. Эмиль Сафаров, 14. Эльвин Бадалов, 16. Эльвин Джамалов, 18. Рустам Ахмедзаде, 19. Филип Озобич, 21. Гисмят Алиев, 22. Муса Гурбанлы

Главный тренер: Джанни Де Бьязи

Бельгия: 12. Коэн Кастельс, 3. Артур Теате, 4. Ваут Фас, 5. Ян Вертонген, 6. Амаду Онана, 8. Юри Тилеманс, 9. Ромелу Лукаку, 10. Янник Карраско, 11. Леандро Троссард, 19. Йохан Бакайоко, 21. Тимоти Кастан

Игроки запаса: 1. Томас Камински, 13. Матц Сельс, 2. Зено Дебаст, 7. Джереми Доку, 14. Доди Лукебакио, 15. Оливье Деман, 16. Амин-эль-Дахиль, 17. Шарль Де Кетеларе, 18. Орел Мангалья , 20. Лоис Опенда, 22. Уго Сике, 23. Миши Батшуайи

Главный тренер: Доменико Тедеско

Отметим, что матч Азербайджан-Бельгия, который пройдет на "Далга Арене", начнется в 17:00.